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روماتيزم القلب والتهابات الكلى أبرز مضاعفات إهمال علاج اللوزتين

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روماتيزم القلب والتهابات الكلى أبرز مضاعفات إهمال علاج اللوزتين روماتيزم القلب والتهابات الكلى أبرز مضاعفات إهمال علاج اللوزتين
قد يصاب بعض الأشخاص، بآلام أو التهابات فى اللوزتين، وفى بعض الأحيان قد تتطلب الحالة تدخلاً جراحياً وإزالتهما، لكن فى الأغلب يتم إهمال علاج اللوزتين، وهو ما ينذر بمخاطر صحية كبيرة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة، إن إهمال علاج اللوزتين أو عدم إزالتها يتسبب فى حدوث مضاعفات، كالإصابة بأمراض المفاصل والأمراض الروماتيزمية والتهابات الكلى ووجود دمامل فى الجسم، والتهابات المخ، والإصابة بروماتيزم القلب، لذا فإنه يجب حال الشعور بأى ألم فى اللوزتين أن يتم إزالتها بعد استشارة الطبيب.

علامات عند الإصابة بها يجب إزالة اللوزتين:

كما يوضح د.سمير فتحى الأشقر بعض العلامات التى عند ظهورها تتطلب التدخل الجراحى وإزالة اللوزتين، ومنها: وجود آلام فى المفاصل وارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر عن 40 درجة، وكل ذلك دليل على نشاط الميكروب.

تشابه الأعراض بين الدفتيريا والتهابات اللوزتين:

يضيف رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة أنه يجب التفرقة بين أعراض التهابات اللوزتين، ومرض الدفتيريا لأن أعراضه تشبه كثيراً التهاب اللوزتين، وهذا يتم تحديده من خلال الطبيب، لافتاً إلى أن الدفتيريا من الأمراض التنفسية التى تصيب الجهاز التنفسى العلوى نتيجة الإصابة ببعض أنواع البكتيريا.

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