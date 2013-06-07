خالد النبوي: يعني هتحرروا "اﻷقصى" في "فلسطين" والنور مقطوع في "القاهرة"

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

علّق الفنان خالد النبوي، على المشهد الحالي بانطلاق مسيرة لإحياء الذكرى الـ 46 لاحتلال القدس، والتي سارت بهتافات "عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، بأنه "لن يحقق اﻷقصى فى فلسطين من يريدون اﻷدنى لمصر.. اﻷدنى فى القاهره لن يحقق اﻷقصى فى القدس".

ثم تساءل النبوي، في عدة تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "يعنى انتوا هتحرروا اﻷقصى فى فلسطين والنور مقطوع فى القاهرة؟... يعنى انتوا هتحرروا اﻷقصى وميه النيل بتتسرق؟... يعنى انتوا هتحرروا اﻷقصى و جنودنا بيموتوا ع الحدود؟".