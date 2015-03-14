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ننشر صورة الطفل مهند الذى قتلته أمه مع شقيقيه التؤأم من أجل عشيقها بدمياط

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حصل "اليوم السابع"، على صور أحد الثلاثة أطفال الذين قتلتهم والدتهم فى منزلها بقرية شرباص، التابعة لمركز فارسكور، بدمياط بناء على طلب عشيقها، الذى تعرفت عليه بـ" الفيس بوك".
>الشرطة تفرض كردونا على القرية - 2015-03 - اليوم السابع
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الشرطة تفرض كردونا على القرية

كان رجال مباحث دمياط، برئاسة العميد سيد العشماوى، مدير إدارة البحث الجنائى، كشفوا لغز مقتل ثلاثة أطفال، وتوصلوا إلى أن والدتهم "سلوى .ا.ى" 29 سنة ربة منزل هى مرتكبة الحادث فداهموها وألقوا القبض عليها.
>اثناء معاينة الجريمة - 2015-03 - اليوم السابع
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اثناء معاينة الجريمة

وباستجوابها اعترفت المتهمة أمام النيابة بتفاصيل جريمتها وأعادت تمثيلها اليوم، السبت، داخل منزلها وأفادت التحقيقات أن المتهمة دخلت فى علاقة مع شاب تعرفت عليه عن طريق الفيس بوك، وطلب منها التخلص من أبنائها والهروب من زوجها كى يتزوجها فاستجابت لنصيحته وخنقت ابنها الأول "مهند .ت.م" - 5 سنوات - ثم استدرجت التوأم "نور ونادين" 3 سنوات ووضعت فوطة مبللة على أنفيهما، حيث أكد تقرير الطب الشرعى وجود آثار مياه على رئتيهما، ما أدى إلى موتهما.

كما كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمة على 25 ألف جنيه من زوجها منذ فترة، وأوهمته بسرقة المبلغ من المنزل.

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