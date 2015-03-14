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أنجلينا جولي : من العار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين حتى الآن

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أنجلينا جولي : من العار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين حتى الآن أنجلينا جولي : من العار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين حتى الآن


> قالت الممثلة العالمية والمبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي، اليوم السبت، “إنه من العار عدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل حتى الآن إلى السوريين المحتاجين”.

وأضافت جولي – في كلمة لها اليوم بمناسبة دوخل الصراع السوري عامه الخامس – أنه من المقلق للغاية أن الاستجابة الدولية ما زالت قاصرة وبوضوح عما هو مطلوب لإنهاء الصراع في سوريا.

وتابعت قائلة “إنه مما يدعو للحيرة والغضب أن مجلس الأمن حتى الآن ما زال عاجزًا عن الاستجابة لأسوأ أزمة في القرن الحادي والعشرين، وإنه مما يثير الغثيان أن ترتكب كل تلك الجرائم ضد الشعب السوري في ظل حالة من الإفلات من العقاب”.

ودعت أنجلينا جولي حكومات العالم إلى وضع الخلافات جانبًا والعمل بسرعة على حل الأزمة السورية وكذلك المساءلة والتعامل مع قضية النازحين واللاجئين.

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