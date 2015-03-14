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عضو بالكونجرس : أمن مصر يهم واشنطن والعالم أجمع

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عضو بالكونجرس : أمن مصر يهم واشنطن والعالم أجمع عضو بالكونجرس : أمن مصر يهم واشنطن والعالم أجمع

عضو الكونجرس الأمريكى

أكد دانا رورا بيكر عضو الكونجرس الامريكي ان سامح شكري وزير الخارجية أشار الي التزام المصرية بتحقيق الرخاء وليس فقط الأمن ، وأن يتم توفير فرص للشباب في وتحسين مستوى المعيشة بحيث تكون مصر نموذجا لكل الدول في المنطقة.

وقال بيكر ـ في تصريحات للصحفيين عقب لقاء وفد الكونجرس مع سامح شكري وزير الخارجية على هامش مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد ـ مصر المستقبل) ـ ” إن الحكومة المصرية لا تتردد في تحقيق هذا الهدف ، ولكن هناك تردد من جانب الادارة الامريكية ، ولهذا فقد حضرت مع وفد من أعضاء الكونجرس الامريكي المنتخبين للتأكيد على مساندتنا للشعب المصري من أجل تحقيق الأمن والرخاء ” ، مؤكدا ان الكونجرس ليس لديع تردد في هذا الأمر.

وحول ما اذا كان قد بحث موضوع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ، قال بيكر ” تم التطرق لهذا الموضوع وان عددا من أعضاء الكونجرس ليس لديهم تردد في هذا الصدد ، في إمكانية ان تتعامل مصر مع الارهاب الراديكالي المتشدد الذي يسعى لاسقاط الدولة المصرية وجر العالم كله الى أسفل”.

وأضاف ” إن أمن مصر ليس مهم فقط لشعبها ، ولكن للشعب الامريكي والعالم أجمع ، وأطفالنا لن يكونوا في أمان ما لم يكن أطفالكم في أمان ، خاصة في ظل محاولات الاٍرهاب املاء ديكتاتورية دينية على الشعب المصري”.

ومن جانبه ، أكد ستيف كينج عضو الكونجرس عن ولاية ايوا انه يقوم بزيارة مصر للمرة الثالثة خلال عام ونصف ، مشيرا الي انه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري أهمية خطوات من أجل مكافحة الإرهابيين وأن خطاب الرئيس عبد الفتاح في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان ملهما وذكر فيه أهمية الدين كعنصر إيجابي.

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