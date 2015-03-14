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مصرع وإصابة 3 فى اقتحام مقهى بجرار زراعى فى قنا

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مصرع وإصابة 3 فى اقتحام مقهى بجرار زراعى فى قنا مصرع وإصابة 3 فى اقتحام مقهى بجرار زراعى فى قنا
لقى مواطنان مصرعهما وأصيب ثالث بعد أن دهسهم جرار زراعى اقتحم سائقه به مقهى بلدى فى نجع الميات التابعة لمركز دشنا أخذًا بالثأر.

وفى التفاصيل تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع ،كل من "عبد الستار .م" مدرس بمدرسة نجع عبد القادر، و"حمادة.ح"، وإصابة "أشرف.س" مقيمين بقرية الميات إثر دهسهم بجرار زراعى اقتحم مقهى بلدى بنجع الميات التابعة لمركز دشنا كانوا يجلسون داخله.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دشنا، والمصاب إلى مستشفى قنا العام وأفاد مصدر أمنى بأن المتهم كان يستقل جرارا زراعيا واقتحم به المقهى أخذًا بالثأر من أشخاص على خصومه معهم وفر هارب وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم فيما تحرر بالواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

مزارع يقتحم مقهى بجرار زراعى على خلفية خصومة ثأرية فى قنا
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