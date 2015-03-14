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حبس 4 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية

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حبس 4 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية حبس 4 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 4 أعضاء بلجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة سلاح بدون ترخيص ورصد بعض المنشآت الشرطية، بغرض إشاعة الفوضى والإرهاب ‏وقيامهم بارتكاب 34 حادثا تخريبيا.

وكان اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا بالقبض على المتهمين الأربعة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 3 فرد خرطوش، و5 طلقات خرطوش، والسيارة رقم "س ع ب 2835 ماركة لادا فضى اللون"، و4 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقروا بإحرازهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد استخدامها فى ارتكاب الأعمال الإرهابية، وأضافوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم أعضاء بلجان العمليات النوعية، واشتراكهم فى ارتكاب إرهابية وإضرام النيران فى محولات كهربائية، ومحاولتهم تكدير الأمن العام وإثارة الفوضى.

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مصر 365