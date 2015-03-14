ضبط 50 ألف جنيه بحوزة مصرى قبل سفره للسعودية

أحبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح، محاولة راكب مصرى تهريب 50 ألف جنيه قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية بالمخالفة لقوانين انتقال النقد.

وأوضح مصدر أمنى أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى المدينة اشتبه الأمين المعين على جهاز كشف الحقائب فى حقائب الراكب المصرى، لوجود أجسام معتمة بداخلها وبتفتيشها أمام المقدم خالد منصور، أمر بتفتيش الحقائب، حيث عثر بداخلها على المبلغ.. تم إخطار اللواء علاء الدين على بتحرير محضر للراكب بالواقعة.