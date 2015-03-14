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"سلوى" قتلت أطفالها الثلاثة للزواج من صديق"الفيس بوك" وسقطت بدمياط

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"سلوى" قتلت أطفالها الثلاثة للزواج من صديق"الفيس بوك" وسقطت بدمياط "سلوى" قتلت أطفالها الثلاثة للزواج من صديق"الفيس بوك" وسقطت بدمياط
كشف رجال مباحث دمياط، برئاسة العميد سيد العشماوى، مدير إدارة البحث الجنائى، لغز مقتل ثلاثة أطفال من قرية شرباص، التابعة لمركز فارسكور، وتوصلوا إلى أن والدتهم "سلوى .ا.ى" 29 سنة ربة منزل هى مرتكبة الحادث فداهموها وألقوا القبض عليها.

وباستجوابها اعترفت المتهمة أمام النيابة بتفاصيل جريمتها وأعادت تثميلها اليوم، السبت، داخل منزلها وأفادت التحقيقات أن المتهمة دخلت فى علاقة مع شاب تعرفت عليه عن طريق الفيس بوك، وطلب منها التخلص من أبنائها والهروب من زوجها كى يتزوجها فاستجابت لنصيحته وخنقت ابنها الأول "مهند .ت.م" - 5 سنوات ثم استدرجت التوأم "نور ونادين" 3 سنوات ووضعت فوطة مبللة على أنفيهما، حيث أكد تقرير الطب الشرعى وجود آثار مياه على رئتيهما، ما أدى إلى موتهما.

كما كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهمة على 25 ألف جنيه من زوجها منذ فترة، وأوهمته بسرقة المبلغ من المنزل.

كان رجال مباحث فارسكور تلقوا بلاغا أمس، الجمعة، من "تامر .م.ر" - 36 سنة عامل مقيم بناحية شرباص دائرة المركز- أفاد فيه بأنه أثناء إيقاظه أبناءه اكتشف وفاتهم، وأضاف بأنهم تناولوا فى العشاء "خضراوات وحلويات" فى منزل والدته "جدتهم"، المقيمة بذات العقار، ورجح أن يكون موتهم نتج عن إصابتهم بتسمم غذائى ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاتهم، وبسؤال زوجته والدة الأطفال الثلاثة و"فهمى .م.ن" 71 سنة، عمدة القرية، قررا ذات المضمون ولم يتهما أحدا.

وفى وقت لاحق أفاد تقرير مفتش الصحة بوجود زرقة ورغاوى حول الفم، وأن سبب الوفاة تسمم غذائى فأمرت النيابة العامة بدفن الجثث، ومباشرة التحقيقات مع أطراف القضية حتى انتهت بالاعترافات السابقة.

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