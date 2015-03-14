158 مليار دولار حصاد توقيع 31 اتفاقية باليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى

واصلت الحكومة المصرية جنى ثمار مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل" المنعقد حاليا بشرم الشيخ، ونجحت حتى مساء اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى توقيع 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم بشأن طرح كيانات اقتصادية عالمية استثمارات فى عدد كبير من المشروعات، تركزت أغلبها على قطاعات الطاقة والبترول والإسكان بإجمالى استثمارات وصلت إلى 158 مليار دولار و778 مليون دولار دولار.

وتوزعت الاتفاقيات التى وقع عليها الوزراء المختصون مع مسئولى الشركات العالمية، ففى مجال الكهرباء وقعت الحكومة 4 اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة سيمنس الألمانية، واتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية بقيمة 2.4 مليار دولار وأخرى مع شركة أكوابارو السعودية بقيمة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة رئيس شركة state grid الصينية بقيمة 1.8 مليار دولار، لتبلغ حصيلة الاتفاقيات الموقعة فى قطاع الكهرباء 7 اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 21.2 مليار دولار.

كما وقعت الحكومة اتفاقية بـ58 مليون دولار لانشاء 7 قناطر فى ديروط ووديعة بجامعة شيكاغو بـ20 مليون دولار و3 مليار دولار لإنشاء محطة توليد كهرباء بين وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم البترولية الدولية "أيبيك" ومليار دولار لإنشاء 2750 وحده فندقية للبيع و40 مليار.

وقد عرضت وزراة الاستثمار اليوم 3 مشروعات فى المؤتمر الاقتصادى على المستثمرين خاصة بمشروعات العدات الذكية بقيمة 23 مليار دولار، والسجل التجارى بقيمة مليار جنيه والمشروع الآخر التوثيق لتطوير مكاتب التوثيق بقيمة 700 مليون، ومناطق القرى التكنولوجية بقيمة 15 مليار جنيه.

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن قناة السويس بالمؤتمر الاقتصادى

مهاب مميش: مشروع القناة الأكثر أمانا بالعالم ويوفر مليون فرصة عمل

الرئيس وولى العهد السعودى يشاركان فى ورشة "قناة السويس هدية مصر للعالم"

طرح تطوير خليج جمشة بالبحر الأحمر فى المؤتمر الاقتصادى بـ3 مليارات دولار

توقيع ٥ عقود لإدارة الفنادق بين "سيتى ستارز" و"فيرمونت رافلز"

محلب يلتقى رئيس "إديسون" الإيطالية وممثل شركة الطاقة النووية الروسية

شركة بيبسيكو تعلن عن استثمار بـ500 مليون دولار فى مصر

وزير التجارة الصينى:الإعلان عن مفاجأة كبرى خلال زيارة الرئيس للقاهرة

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة ستتبع محافظ القاهرة طبقاً للدستور.. وبها مقر جديد للبرلمان وحى حكومى وآخر للسفارات.. وحديقة ترفيهية على غرار حديقة ديزنى لاند العالمية

ناصف ساويرس فى حوار خاص لـ"اليوم السابع":ندرس المشاركة فى انشاءات العاصمة الإدارية الجديدة.. 3 مليارات دولار استثمارات فى محطة كهرباء جديدة بشراكة مصرية إماراتية..مصر حققت نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار

الحكومة تواصل جنى ثمار المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. 25 اتفاقية بإجمالى استثمارات 110 مليارات دولار حصيلة اليوم الثانى للقمة حتى الآن.. وقروض بـ3.3 مليار دولار لتمويل استيراد منتجات بترولية

وزير الزراعة من شرم الشيخ: منح أوروبية لدعم التدريب الزراعى.. فيتنام توافق على مشروعات للاستزراع السمكى بقناة السويس الجديدة.. واتفاق مبدئى مع إدارة شركة "شنيدر" لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة

قيادة الإمارات توجه باستمرار الوقوف إلى جانب مصر.. وسلطان الجابر يؤكد نجاح المؤتمر الاقتصادى وتحقيق أهدافه برئاسة السيسى.. والوزير الإمارتى: القاهرة تشهد ورشة عمل وروحا جديدة للمبادرة والتطوير

نشاط مكثف لوزير الاستثمار بالمؤتمر الاقتصادى.. أشرف سالمان يلتقى وزير التجارة الصينى ووزير الصناعة الأسبانى لتعزيز العلاقات المشتركة.. ويؤكد: نستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات جديدة الفترة المقبلة

رئيس الشركة المؤسسة للعاصمة الإدارية الجديدة يكشف تفاصيل المشروع: المدينة أكبر من واشنطن.. ومحمد العبار: سنبنى بها أعلى برج فى أفريقيا.. العمالة مصرية 100%.. ويؤكد: "أبحث عن شىء يستاهل"

بالصور.. سلطان الجابر ووزير المالية الكويتى وعادل لبيب وفايزة أبو النجا أبرز زوّار جناح حديد المصريين بالمؤتمر..والمستثمرون يشيدون بتكنولوجيا مصانع المجموعة.. وأبو هشيمة والشاهين: ندعم اقتصاد مصر

على هامش المؤتمر الاقتصادى.."محلب" يلتقى نظيره الجزائرى ووزير المالية الكويتى ووزير الاقتصاد الروسى..ويؤكد: قمة شرم الشيخ جعلت الجميع يدركون أن مصر تمضى على الطريق السليم

من وسط فعاليات المؤتمر الاقتصادى.. خالد صلاح على "تويتر": البشائر الاقتصادية بشرم الشيخ رائعة.. وجهد القوات المسلحة أثبت للعالم أن مصر لن تتراجع عن الجهاد من أجل التنمية.. ويهتف: "تحيا مصر.. هانت"

"الكهرباء" توقع اتفاقية مع "سيمنس" بـ10 مليارات دولار فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى.. وأخرى بـ 2.4 مليار دولار مع تحالف اكواباور السعودية.. ومع "مصدر الإماراتية" بـ7 مليارات دولار