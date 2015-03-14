ميركل تدعو السيسى لزيارة ألمانيا ..ونائبها من شرم الشيخ: نشارك بقوة

قال وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابريل إنه قدم خلال لقائه اليوم السبت، مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى دعوة من المستشارة انجيلا ميركل لزيارة ألمانيا.

وفى ذات السياق،اشار الموقع الالكترونى لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إلى هذه الدعوة.

ونقلت وزارة الاقتصاد عن نائب المستشارة ميركل الذى التقى أيضا رئيس الوزراء المصرى ابراهيم محلب، قوله خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ إن "المشاركة الاقتصادية هنا فى مصر مهمة للعمل على استقرار البلاد فى ظل الأخطار الإرهابية، كما أن أوروبا وألمانيا ستستفيدان من هذا أيضا".

يذكر أنه خلال المؤتمر جرى التوقيع فى حضور جابريل وجو كايزر رئيس شركة سيمنس الألمانية على أربع مذكرات تفاهم بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة فى بنى سويف وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام فى النوبارية وسيدى كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات.

كما تنص المذكرات أيضا على إنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح ومحطات محولات ،ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع مصر بحلول عام 2020 من زيادة حجم الكهرباء التى تنتجها بمقدار الثلث.

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