عزمي مجاهد ينفي إعلان اتحاد الكرة عن عودة الدوري 1 أبريل

نفى عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة شائعات عودة الدوري في بداية شهر إبريل المقبل.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA”، “ما تردد بشأن تحديد موعد لعودة الدوري غير صحيح، فهناك اجتماع سوف يتم تحديد موعده مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي لمناقشة أمر عودة الدوري خلال المرحلة المقبلة”.

وكانت أنباء قد ترددت على حساب باسم اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول موافقة وزارة الداخلية على عودة الدوري يوم 1 إبريل المقبل، وهو ما نفاه مجاهد مؤكدًا عدم امتلاك اتحاد الكرة لحساب على مواقع التواصل.