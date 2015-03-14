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طائرات قوات التحالف الدولى تقصف مواقع لداعش فى سوريا

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طائرات قوات التحالف الدولى تقصف مواقع لداعش فى سوريا طائرات قوات التحالف الدولى تقصف مواقع لداعش فى سوريا
ذكر نشطاء أن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة قصفت مواقع تابعة لتنظيم (داعش) اليوم السبت، ولليوم الثانى على التوالى فى شمال شرق سوريا، حيث ينخرط هذا التنظيم المتطرف فى معارك مع قوات كردية.

واستهدفت الضربات الجوية مواقع داعش حول بلدة تل تمر ذات الأغلبية الآشورية والتى تشهد قتالا ضاريا بين داعش ووحدات حماية الشعب الكردي، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن القصف الجوى أسفر عن خسائر فى صفوف المسلحين.

وتقع تل تمر على طريق يؤدى إلى الشمال ناحية الحدود التركية وبلدة راس العين السوريا.

ويحتشد مقاتلو داعش بالقرب من راس العين ويستعدون لهجوم جديد، بحسب ما ذكره ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردى.

وكان التنظيم اقتحم قرى الشهر الماضى فى المنطقة الواقعة فى محافظة الحسكة وخطفوا عشرات المسيحيين الآشوريين.
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