"التعاون الإسلامى" تتحفظ على تصريحات وزيرة خارجية السويد ضد السعودية

تحفظت منظمة التعاون الإسلامى على التصريحات التى أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم، أمام البرلمان السويدى الأسبوع الماضي، تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية ونظامها القضائى ومؤسساتها السياسية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى إياد بن أمين مدني، فى بيان له اليوم السبت، أن العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها الاحترام والندية والتقدير، وأن الإسلام الذى تحتكم إليه المملكة العربية السعودية يرتكز على قيم العدل والرحمة والمساواة.

وأوضح أن المجتمع الدولى بتعدد ثقافاته وتنوع أنماطه الاجتماعية وثراء مرجعياته الأخلاقية وتباين تكويناته المؤسساتية يجب أن لا يحتكم إلى رؤية مركزية تريد أن تصوغ بقية العالم وفق قناعاتها ومرجعياتها وخلفيتها التاريخية وجذورها وفلسفتها الاجتماعية والسياسية.

واستدعت السعودية، الأربعاء الماضي، سفيرها لدى السويد على خلفية تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية اعتبرتها الرياض تدخلا سافرا فى شؤونها الداخلية.

وأسهم إلغاء جامعة الدول العربية، الأسبوع الماضي، كلمة كانت من المزمع أن تلقيها وزيرة خارجية السويد أمامها، فى اتخاذ رئيس الوزراء السويدى قرار عدم تمديد اتفاق دفاعى مع السعودية.

واعتذرت الجامعة العربية لوزيرة خارجية السويد عن عدم إلقاء كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، حيث اتهمت والستروم السعودية بالوقوف وراء إلغاء الكلمة بسبب ما وصفته بـ"الانتقادات" التى ‏وجهتها السويد للسعودية فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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