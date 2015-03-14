ميشال سليمان يؤكد للسفير المصرى دعمه لمقترح إنشاء قوة عربية مشتركة

التقى السفير المصرى فى لبنان د. محمد بدر الدين زايد، مع الرئيس اللبنانى السابق "ميشال سليمان"، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتحديات، التى تواجهها المنطقة فى ضوء تفشى الإرهاب وخطورته على استقرار وحياة مواطنى المنطقة بأسرها.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم، السبت، قال السفير زايد، إن الرئيس السابق سليمان أعرب عن دعمه للمقترح المصرى بإنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء أيضًا الأوضاع فى لبنان، حيث أكد السفير المصرى دعم بلاده لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية لتجاوز مرحلة الفراغ الرئاسى الراهنة.

وأشار زايد إلى وجود استحقاقات لبنانية ودولية تحتم وجود رئيس للجمهورية يمثل الدولة اللبنانية ويخاطب التحديات الدقيقة التى تمر بها البلاد، مؤكدا ضرورة ألا يكون لبنان رهناً لتجاذبات إقليمية لا تخدم الشعب اللبنانى ولا الاستقرار الإقليمى.

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