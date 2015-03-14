قوى "14 آذار" اللبنانية تقرر إنشاء مجلس وطنى يجمع المستقلين والأحزاب

قرر مؤتمر قوى 14 آذار اللبنانية إنشاء "المجلس الوطنى كإطار يجمع الأحزاب والمستقلين فى لبنان وتشكيل هيئة تحضيرية مهمتها اقتراح برنامج عمل 14 آذار للمرحلة المقبلة ووضع نظامها الداخلى" .

وقال رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة ، خلال تلاوته مقررات البيان الختامى لمؤتمر 14 آذار الذى عقد اليوم السبت فى الذكرى العاشرة للمظاهرة المليونية ضد الوجود السورى فى البلاد "14 آذار 2010" ، "إننا لن نتخلى عن دستورنا ودولتنا التى يجب أن تحتكر استخدام القوة والسلاح وفق القانون ، وأردف قائلا "لن نسمح لأحد أن يهزمنا ولا نريد أن نهزم أحدا".

وأضاف "الدولة لم تعد قادرة على تأمين استمرارية مؤسساتها وعاجزة عن إيجاد الحلول" ، داعيا إلى "شراكة المسلمين والمسيحيين فى إدارة دولة مدنية، فريدة فى هذا العالم الاسلامى" .

كما دعا "اللبنانيين الذين استخلصوا دروس الحرب إلى التواصل والتضامن من أجل الحد من العنف الذى يمارسه الذين لم يغادروا كهوفهم بعد".

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