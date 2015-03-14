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​بالصور .. انطلاق مبادرة “قريتنا بكرة أحلى” لنظافة وتجميل “الكرور” بأسوان

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​بالصور .. انطلاق مبادرة “قريتنا بكرة أحلى” لنظافة وتجميل “الكرور” بأسوان ​بالصور .. انطلاق مبادرة “قريتنا بكرة أحلى” لنظافة وتجميل “الكرور” بأسوان

المحافظ يتحدث مع الاطفال المشاركين بالمبادرة

أعطي اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق مبادرة ” قريتنا بكرة أحلي ” والذي تنفذه جمعية “نجع الطيباب” لتنمية المجتمع بمنطقة الكرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المدعمة للمبادرة بكافة معدات مشروع النظافة ، بجانب 100 شتلة كدفعة أولي من إدارة الحدائق ضمن المعسكر الشبابي لنظافة وتشجير المنطقة بمشاركة 100 شاب من مختلف الأعمار السنية .

وأشاد المحافظ في لقاؤه مع الشباب بهذه المبادرة التطوعية التي تعتبر بمثابة نموذج مشرف يحتذي به في العمل التطوعي وتفعيل الدور الإيجابي للجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع لغرس القيم وروح الولاء والانتماء لدي النشء والبراعم والشباب من أجل توفير مناخ صالح للجيل الحالي والأجيال القادمة ، وكذلك الحفاظ علي البيئة المحيطة بالمواطنين من أي ملوثات.

وأكد اللواء مصطفى يسرى علي أن هناك توجيهات من الرئيس بضرورة مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمشاركة الجهاز التنفيذي في خدمة وتنمية المجتمع للنهوض به وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات تنفذ علي أرض الواقع وتهدف للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لهذه المحافظة العريقة.​

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