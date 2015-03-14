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سعد الدين : مشروعات قطاع البترول بالمؤتمر كفيلة بسد احتياجات السوق المحلي

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سعد الدين : مشروعات قطاع البترول بالمؤتمر كفيلة بسد احتياجات السوق المحلي سعد الدين : مشروعات قطاع البترول بالمؤتمر كفيلة بسد احتياجات السوق المحلي

 

شرم الشيخ – أحمد محمود

محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة الصناعات البترولية

قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة الصناعات البترولية والتعدين باتحاد الصناعات المصرية إن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة حقيقية للقطاع البترولي، منوهًا إلى أن وجود 7 مشروعات تبلغ قيمتها الاستثمارية إلى 7 مليارات دولار تستهدف تطوير معامل منها مشروعات للبيتومين والنافتا والسولار وغيرهم.

وأشار إلى أن صفقة بيريتش بيتروليم التي تم الإعلان عنها بقيمة 12 مليار دولار تعد الأضخم في السوق المصري وتوفر حجم إنتاج كبير من الغاز، مؤكدًا أن الصفقة بجانب مشروعات القطاع الأخرى من شأنها سد حاجات السوق المحلي وإيقاف الأزمات التي تجلت مؤخرًا في السولار والبنزين وغيرهم، معربًا عن آماله في أن تسير المشروعات بخطوات ثابته للنجاح والتنفيذ فيما بعد المؤتمر.

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