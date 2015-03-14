وزير الطيران المدني ينفي طرح مصر للطيران في البورصة

نفى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني مانقلته بعض المصادر الصحفية عن طرح أسهم “مصر للطيران” في البورصة ، مؤكداً أن الخبر عار تماماً عن الصحة وأن ما يجري الآن هو عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل الإداري للشركة وتقليص الخسائر مع الحفاظ على البعد الإجتماعي للعاملين .

وأشار الوزير إلى أن مصر للطيران شركة مملوكة للدولة وتقوم بدورها الوطني طبقاً لتوجهات الدولة ، وقد أثبتت الآونة الأخيرة أن دولة بحجم و مكانة مصر لابد وأن تمتلك شركة طيران قوية تعتمد عليها وقت الحاجة.

وأشار الوزير الى أن الدور الذي تلعبه الشركة كناقل رسمي لمؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري وفي عودة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا وفي أزمة تواجه المصريين خارج الحدود.