رودجرز غير منزعج بعدم تجديد ستيرلنج لتعاقده

لا يشعر برندان رودجرز المدير الفني لليفربول بالانزعاج بسبب عدم تجديد لاعب الفريق رحيم ستيرلنج لتعاقده حتى الآن.

ستيرلنج يعد أحد ناشئي ليفربول وتدرج مع النادي في مختلف المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول، ويعد أحد أعمدة الفريق الأساسية تحت قيادة رودجرز.

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي مع الحمر بنهاية الموسم المقبل، وكان ليفربول أعلن في الفترة الماضية أنه بدأ مفاوضات تجديد تعاقده مع ستيرلنج.

ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، ما دفع الصحفيين لسؤال رودجرز عن ذلك الأمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت.

"أنا لا أتحدث مع رحيم إلا عن المباريات فقط، أما مسألة تجديد التعاقد فهي متروكة لإدارة النادي ووكلاء أعمال اللاعب، أنا هادئ حيال ذلك الأمر". هكذا رد رودجرز.

وأضاف "ليفربول هو المكان الأمثل لرحيم، هو أتم عامه العشرين في ديسمبر الماضي، ولكنه شارك في 114 مباراة وهو رقم رائع في ذلك السن".

وأتم "هو أكد من قبل رغبته الكاملة في البقاء مع ليفربول، وذلك يجعلني أشعر بالراحة، ولا أتعجل إنهاء المفاوضات".