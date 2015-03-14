أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رودجرز غير منزعج بعدم تجديد ستيرلنج لتعاقده

Google+ Print
رودجرز غير منزعج بعدم تجديد ستيرلنج لتعاقده رودجرز غير منزعج بعدم تجديد ستيرلنج لتعاقده

لا يشعر برندان رودجرز المدير الفني لليفربول بالانزعاج بسبب عدم تجديد لاعب الفريق رحيم ستيرلنج لتعاقده حتى الآن.

ستيرلنج يعد أحد ناشئي ليفربول وتدرج مع النادي في مختلف المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول، ويعد أحد أعمدة الفريق الأساسية تحت قيادة رودجرز.

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي مع الحمر بنهاية الموسم المقبل، وكان ليفربول أعلن في الفترة الماضية أنه بدأ مفاوضات تجديد تعاقده مع ستيرلنج.

ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، ما دفع الصحفيين لسؤال رودجرز عن ذلك الأمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت.

"أنا لا أتحدث مع رحيم إلا عن المباريات فقط، أما مسألة تجديد التعاقد فهي متروكة لإدارة النادي ووكلاء أعمال اللاعب، أنا هادئ حيال ذلك الأمر". هكذا رد رودجرز.

وأضاف "ليفربول هو المكان الأمثل لرحيم، هو أتم عامه العشرين في ديسمبر الماضي، ولكنه شارك في 114 مباراة وهو رقم رائع في ذلك السن".

وأتم "هو أكد من قبل رغبته الكاملة في البقاء مع ليفربول، وذلك يجعلني أشعر بالراحة، ولا أتعجل إنهاء المفاوضات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع