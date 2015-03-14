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رغم مشاركته الأولى مع بايرن ميونيخ.. رينا يدخل التاريخ

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رغم مشاركته الأولى مع بايرن ميونيخ.. رينا يدخل التاريخ رغم مشاركته الأولى مع بايرن ميونيخ.. رينا يدخل التاريخ

دخل الإسباني بيبي رينا حارس مرمى بايرن ميونيخ التاريخ بعدما اختاره بيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري في التشكيلة التي تواجه فيردر بريمن.

رينا انضم لصفوف بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، بعد انتهاء إعارته مع نابولي، ولكنه لم يشارك مطلقا بسبب جلوسه بديلا لمانويل نوير.

وبعدما اختاره جوارديولا للمشاركة أمام بريمن في الجولة 25 من الدوري الألماني، أصبح رينا أول حارس مرمى يلعب في الأربع دوريات الكبرى.

رينا بدأ مشواره في إسبانيا مع برشلونة وفياريال، ثم انتقل إلى ليفربول في إنجلترا، ومنه إلي نابولي في إيطاليا، وأخيرا مع بايرن في ألمانيا.

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