بالفيديو - بايرن يسقط فيردر بريمن برباعية

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني بعدما تغلب على مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف نظيفة اليوم السبت في الجولة الـ25.

بايرن حل ضيفا على بريمن بعد وصوله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ونجح في مواصلة التحليق في صدارة الدوري بالفوز السادس على التوالي بالدوري.

افتتح توماس مولر أهداف اللقاء بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل ديفيد ألابا الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 76 أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 76، مستغلا المرمى الذي تركه حارسه بعد خروج خاطئ، ليسدد البولندي الدولي بسهولة برأسية في المرمى.

واختتم المهاجم البولندي حفلة أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 90.

بايرن ارتفع رصيده بعد ذلك الانتصار إلى 64 نقطة بفارق 14 نقطة عن ملاحقه فولفسبورج وللأخير مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بريمن عند 33 نقطة في المركز التاسع.

شاهد - أهداف المباراة