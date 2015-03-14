بالفيديو - درس المدفعجية .. أرسنال يُمتع أمام وست هام

متعة لا تتوقف، بعد التأهل أمام مانشستر يونايتد في كأس إنجلترا، مدفع أرسنال يعود ويضرب وست هام بثلاثية مقابل لاشيء.

وست هام حل ضيفا على أرسنال في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ثلاثية أرسنال جاءت بفضل تألق أوليفير جيرو الذي سجل وصنع وساهم في فوز المدفعجية.

شوط الحارس

خلال نصف ساعة من المباراة تألق أدريان حارس مرمى وست هام أمام كافة هجمات أرسنال.

تألق أدريان منع العائد ثيو والكوت من ترجمة تمريرات جيرو الرائع لأهداف في الشوط الأول بالمباراة.

ولكن وقبل دقائق قليلة من نهاية الشوط نجح جيرو في تسجيل هدف ولا أروع بعد لعبة ثلاثية مميزة على طريقة أرسنال.

المتعة

في الـ45 دقيقة الثانية من المباراة تحكم أرسنال بالطول والعرض في المباراة.

ولكن تعزيز النتيجة تأخر حتى الـ10 دقائق الأخيرة من المباراة.

آرون رامسي يسجل هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 81 بعد تمريرة جيرو.

وماثيو فيلاميني يسجل الثالث بعد لحظات من دخوله أرضية الملعب.

سلسلة لا تنتهي

فوز أرسنال هو الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي على أرضه ووسط ميدانه.

وهو الأمر الذي لم يتحقق من نوفمبر 2005.

بينما يأتي هدف جيرو في مرمى وست هام هو الخامس له في خمس مباريات ضد الهامرز.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بينما تجمد وست هام عند النقطة 39 في المركز العاشر.

شاهد - أهداف المباراة