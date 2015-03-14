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فان جال: يونايتد سيقلص الفارق مع سيتي

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فان جال: يونايتد سيقلص الفارق مع سيتي فان جال: يونايتد سيقلص الفارق مع سيتي

يؤمن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يستطيع إنهاء الدوري الإنجليزي ربما في مركز أفضل من غريمه مانشستر سيتي.

يونايتد يحتل المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن سيتي الثاني وذلك قبل نهاية الموسم بـ10 جولات.

ورغم تعرض فان جال لانتقادات لاذعة بسبب سوء أداء فريقه، ووداعه لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته في ملعبه أمام أرسنال، إلا أنه يرى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" من المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت "المباريات القادمة حاسمة جدا لموسمنا".

وأكمل "الفارق بيننا والعديد من الفرق قليل جدا، وبإمكاننا تقليص ذلك الفارق مع مانشستر سيتي".

ويستعد يونايتد لملاقاة توتنام في الجولة 29 يوم الأحد، بالإضافة إلى أنه مازال أمامه مواجهات صعبة أمام ليفربول، مانشستر سيتي، وتشيلسي.

وأردف "مكان مانشستر يونايتد الطبيعي هو الوجود في دوري أبطال أوروبا".

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فيديو اليوم السابع