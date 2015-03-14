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ميسي يتصدر هدافي الليجا.. ويعوض فارق 13 هدفا مع كريستيانو

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ميسي يتصدر هدافي الليجا.. ويعوض فارق 13 هدفا مع كريستيانو ميسي يتصدر هدافي الليجا.. ويعوض فارق 13 هدفا مع كريستيانو

الآن متصدر هدافي الليجا ليس كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بل ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

ميسي سجل هدفا في مرمى إلتشي من ركلة جزاء، ليرفع رصيده في الليجا هذا الموسم إلى 31 هدفا، متفوقا بهدف على كريستيانو رونالدو.

ثم سجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، ورفع الفارق بينه وصاحب المركز الثاني رونالدو إلى هدفين.

فارق 13

عوض ميسي فارق 13 هدفا مع رونالدو في نوفمبر، ليسبقه في مارس، وذلك قبل اسبوع من صدام الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

هذا الفارق الضخم عوضه ميسي في 2015، إذ سجل البرغوث الأرجنتيني 16 هدفا في الليجا هذا العام، مقابل 5 فقط لكريستيانو.

وسجل ميسي 42 هدفا في كل المسابقات التي يشارك فيها برشلونة، من 39 مباراة خاضها مع البلوجرانا هذا الموسم.

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