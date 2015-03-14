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رونالدو يحكم ' الكوكب الافتراضي '

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رونالدو يحكم ' الكوكب الافتراضي ' رونالدو يحكم ' الكوكب الافتراضي '

أصبح كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد هو أشهر شخص في العالم الافتراضي، بعدما وصل عدد أعضاء صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى 107 مليون ليقصي شاكيرا من المركز الأول.

المطربة الكولومبية وصديقة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، كانت هي الأشهر في "فيس بوك"، لكن صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلى أن صاروخ ماديرا تجاوزها، ليحتل المركز الأول بفارق خمسة آلاف إعجاب عنها.

وفي فئة الرياضيين يعد رونالدو هو الوحيد الذي نجح في امتلاك 100 مليون شخص معجب بصفحته، وأقرب منافس له هو ليونيل ميسي صاحب الـ78 مليون.

أما بالنسبة لموقع التواصل الاجتماعي الآخر "تويتر"، فيعد رونالدو هو أشهر رياضي في موقع التغريدات القصيرة بامتلاكه لـ34 مليون متابع.

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