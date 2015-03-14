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علامات إصابة حديثى الولادة بالأمراض والعيوب الخلقية

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علامات إصابة حديثى الولادة بالأمراض والعيوب الخلقية علامات إصابة حديثى الولادة بالأمراض والعيوب الخلقية
بعد الولادة تظهر على الطفل، بعض العلامات التى تكون دليلاً على إصابته ببعض الأمراض أو العيوب الخلقية.

علامات تحدد صحة طفلك


>حول هذا يوضح الدكتور خالد حسين كامل أستاذ جراحة الأطفال طب القاهرة، أن هناك بعض العلامات التى من خلالها يتم تحديد إذا كانت حالة الطفل الصحية جيدة أم أنه مصاب ببعض الأمراض، لذا فمن الضرورى أن يتم فحص الطفل بعد الولادة مباشرة بواسطة طبيب الأطفال، لكشف الأعراض المبدئية لأى أمراض وراثية أو عيوب خلقية.

ولفت أنه من الضرورى متابعة الطفل مع طبيب الأطفال حتى عمر شهرين، وفى حالة عدم وجود شكوى لدى الطفل، يجب أن يجرى الطفل تحليل الغدة الدرقية قبل مرور 3 أيام من ولادته.

علامات توضح إصابة الطفل بالأمراض


>ويشير د. خالد، إلى أن من العلامات غير الصحية التى تظهر على الطفل بعد الولادة: وجود علامات نقص الأكسجين كزرقان فى الشفاه أو الأغشية المخاطية المتواجدة بها، التى من المفترض أن يكون لونها الطبيعى "أحمر فاتح"، وعند وجود تغيير لون بها فذلك يكون دليلاً على وجود عيب خلقى فى القلب أو مشكلة فى التنفس.

يضيف أستاذ جراحة الأطفال، أنه من الضرورى متابعة وزن الطفل، منذ أول شهرين من ولادته، وذلك للتأكد من عدم وجود أى أمراض.
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