أخصائى سمنة: تناول وجبة العشاء بانتظام ينقص الوزن

وجبات اليوم الرئيسية مهمة لنمو الجسم وبنائه، إلا أن البعض من راغبى الرشاقة يهملون تناول بعض هذه الوجبات، معتقدين خطأ أنها خطوة لإنقاص الوزن.

ويحذر الدكتور جمال محمد أخصائى السمنة والنحافة، أن الاستغناء عن وجبة العشاء أحد أهم الأخطاء التى يرتكبها الراغب فى إنقاص وزنه، اعتقادًا أنها طريقة سهلة للتخلص من الوزن، فى حين تتسبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

>وأوضح أخصائى السمنة أن الاستغناء عن وجبة من الوجبات الأساسية والعشاء بشكل خاص، يجعل الشخص راغبًا فى المزيد من الطعام وبكميات مضاعفة فى وجبتى الفطور والغذاء فى يومه التالى، ما يعرضه للإصابة الفعلية بزيادة الوزن.

ويؤكد جمال أن 5 وجبات صغيرة قليلة الكميات متقاربة التوقيت، أفضل من وجبتين تحتويان على كميات كبيرة من الطعام، فالتخزين السريع للجسم للدهون بسبب نهمه الشديد للطعام على فترات طويلة من اليوم، يجعله يخزن كل ما يحصل عليه، مخلفًا سمنة موضعية وكاملة بمناطق الجسم المختلفة، ويصعب خلالها التخلص من الوزن، ويفسد أى نظام ريجيم صحى.

وأوضح جمال أن وجبة العشاء الخفيفة التى تحتوى على الفاكهة والزبادى كافية لبناء الجسم والحماية من زيادة الوزن.

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