نائب رئيس «سيراليون» يطلب اللجوء السياسي من الولايات المتحدة

قال نائب رئيس سيراليون، إنه يسعى إلى الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، بعد أن جاء جنود إلى منزله ونزعوا أسلحة فريق حراسته.

وقال صامويل سام سومانا، لـ”أسوشيتد برس”، اليوم، إنه لا يشعر بالأمن بعد أن أبلغه مسؤولون بارزون في الحرس الرئاسي أن فريقه الأمني تم نزع أسلحته بأوامر من الرئيس.

وسام سامونا لا يوجد في مقر إقامته ورفض أن يكشف مكان وجوده، وقال إنه اتصل بالسفير الأمريكي جون هوفر وطلب اللجوء.

وقالت هولين غرين المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، إنه ليس لديها تعليق في الوقت الحالي وليس هناك أي إجراء من جانبنا.