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بالصور.. تشييع جثمان الفنان محمد وفيق بمدينة السادس من أكتوبر إلى مثواه الأخير‎

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بالصور.. تشييع جثمان الفنان محمد وفيق بمدينة السادس من أكتوبر إلى مثواه الأخير‎ بالصور.. تشييع جثمان الفنان محمد وفيق بمدينة السادس من أكتوبر إلى مثواه الأخير‎

صلاة الجنازة

 

رصدت عدسات وكالة “أونا” للأنباء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد وفيق، والتي حضرتها الفنانة ماجدة زكى، وياسمين الخيام.

وكانت صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد وفيق قد انتهت عصر اليوم بعد أن خرج جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتشييع جنازة الفنان الراحل محمد وفيق، وجاء على رأسهم الفنان أحمد السعدني، والفنان أشرف زكى والفنان نبيل الحلفاوي والفنان أحمد بدير، والفنانة أنعام سالوسة، وأشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية.

المراسل: شمس الدين مرتضى

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