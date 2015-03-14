«الولايات المتحدة» تحذر من استهداف العمالة الغربية في مجال النفط السعودية

قالت السفارة الأمريكية في الرياض في تحذير نشر على الإنترنت إن الغربيين الذين يعملون في مجال النفط في السعودية قد يتعرضون لهجمات أو للاختطاف على يد جماعات “ارهابية”.

وقالت السفارة الأمريكية إن “لديها معلومات تنص على أنه منذ أوائل مارس قد يستهدف أشخاص على صلة بمنظمات ارهابية العاملين في مجال النفط، وقد يكون ذلك حتى يكون من بينهم مواطنون أمريكيون يعملون في شركات نفط في المنطقة الشرقية، بهجمات أو باختطاف”.

ولم يحدد البيان، الذي نشر على موقع السفارة في ساعة متأخرة من الجمعة، مصدر التهديدات وقال إنه لم تتوافر تفاصيل عن الهجمات.

وتشارك السعودية في الهجمات بزعامة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتي بدأت في سبتمبر الماضي، مما زاد من مخاوف شن هجمات من قبل جماعات متطرفة ضدها.

وتعرض الغربيون في السعودية إلى هجمات أربع مرات منذ أكتوبر الماضي.

وكانت آخر هذه الهجمات الشهر الماضي عندما قالت شركة التعاقدات الأمنية فينيل أريبيا إنه تم إطلاق النار على اثنين من موظفيها في المنطقة الشرقية، حيث تتركز معظم الثروة النفطية في السعودية.

وقالت #الشرطة السعودية إن أحدهما أصيب ولكن نتائج التحقيق لم يتم الكشف عنها.

وفي أكتوبر قتل موظف آخر في فينيل اريبيا وأصيب آخر في محطة للوقود في الرياض، فيما قالت السلطات السعودية إنه “حادث غير إرهابي”.

وأصيب دنمركي في نوفمبر بينما كان يقود سيارته خارجا من محل عمله وأطلق عليه النار من سيارة أخرى.

وقالت السلطات السعودية إن ثلاثة سعوديين، قبض عليهم بشبهة الضلوع في الهجوم، شنوا الهجوم “دعما لتنظيم الدولة الإسلامية”.

وبعد أسبوع من مقتل الدنمركي، طعن كندي وهو يتسوق في مركز للتسوق على ساحل الخليج.