"التيار الشعبى" بكفر الشيخ يجري انتخاباته الداخلية

كتب : كرم القرشى منذ 36 دقيقة

استكمل التيار الشعبي المصري بدسوق بكفر الشيخ، هيكلته بإجراء انتخابات داخلية، مساء أمس الخميس أسفرت عن فوز: إبراهيم جمعة تاج الدين، مسئول الاتصال، مجدي محمود عطية، مسئول العضوية، متولي فاروق القليوبي، مسئول العمل الجماهيري، ومحمد عبد اللطيف دوير، مسئول العمل الخدمي.

وأعضاء الجمعية العمومية هم، عماد العزب، أبو بكر فتح الله عاشور، سعاد شفيق بشاي، أحمد حامد الحليسي، أحمد عادل أحمد المناخلي، رضا إبراهيم رفعت الشيخ.

وعقدت الانتخابات بمقر التيار الشعبي بمدينة دسوق، بحضور عبد اللطيف أبو هميلة منسق لجنة التنظيم، سامي النهري، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، مصطفي السبعاوي القيادي بالتيار.