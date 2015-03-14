مسؤول كويتي : «كيان قانونى» بمليار جنيه لاستثمار الكويت بمصر

قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بدر السعد، إن الهيئة «أسست كيانا قانونيا (شركة) برأسمال مليار جنيه مصري، ستكون مظلة للاستثمارات الكويتية في مصر».

وأضاف «السعد» في مقابلة مع قناة «العربية»، السبت، أن استثمارات الكويت «متواجدة منذ عام 1959 في جمهورية مصر»، مؤكداً أن هذا التواجد يشكل توزيعاً نوعياً وجغرافياً جيداً للاستثمارات الكويتية التي تحاول أن تبتعد عن الاقتصاديات المرتبطة بالنفط.

وكشف عن أن هيئة الاستثمار، وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت، ستكون «متواجدة في سوق الأسهم المصرية»، إلى جانب استثمارات مباشرة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والخدمات.

وعبر المسؤول الكويتي عن اعتقاده بأن الإقرار الأخير لقانون الاستثمار الأجنبي بمصر سيكون له رد فعل إيجابي كبير في جذب الاستثمارات.