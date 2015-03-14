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وزير الإسكان : نقل مقر مجلس الوزراء والرئاسة للعاصمة الإدارية الجديدة

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وزير الإسكان : نقل مقر مجلس الوزراء والرئاسة للعاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان : نقل مقر مجلس الوزراء والرئاسة للعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن العاصمة الإدراية سوف تتبع محافظة القاهرة، مما لا يخالف الدستور الذي ينص على أن القاهرة هي عاصمة .

وأضاف مدبولي خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم أن مشروع العاصمة الإدارية سينطلق هذا العام، وهو عبارة عن مدينة لكل المؤسسات ومجلس الوزراء، والرئاسة، وحي للسفارات، وحديقة عامة، وحديقة ترفيهية على غرار ديزني لاند، ومول تجاري، ومناطق سكنية في المرحلة الأولى للمشروع.

وأكمل مدبولي أن العاصمة الإدارية ستوفر 300 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية سيتم إنجازه بأيادي المصريين.

وأشار مدبولي إلى أن العاصمة الإدارية ستضمن مشروعات لإسكان الشباب، وكشف أن الوزارة وقعت مشروع واحة أكتوبر على مساحة 10 ألالاف فدان ومشروع جنوب مارينا العلمين على 2800 فدان، بالإضافة لإنشاء محطة تحلية مياه في العلمين.

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