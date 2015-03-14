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سائق يقتحم مقهى ويقتل إثنين ويصيب أخر بسبب خصومة ثأرية بدشنا بقنا

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سائق يقتحم مقهى ويقتل إثنين ويصيب أخر بسبب خصومة ثأرية بدشنا بقنا سائق يقتحم مقهى ويقتل إثنين ويصيب أخر بسبب خصومة ثأرية بدشنا بقنا

قتلى

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر إثر قيام سائق جزار زراعي باقتحام مقهى بلدى أثناء تواجدهم فيه بسبب خصومة ثأرية بينهم بقرية “الميات” بمركز دشنا.

وتلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا بمصرع شخصين بدشنا.

وكشفت تحريات العميد أيمن فتحى رئيس مباحث المديرية مصرع كل من “عبد الستار . م. غ ” مدرس و”حمادة . ح. ش ” عامل ومقيمين بقرية “الميات” ،وإصابة “أشرف . س . ع ” بكسور ،وتم نقلهم لمستشفى دشنا العام .

وتبين قيام سائق جرار زراعى باقتحام المقهى المتواجدين به بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين ،وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمكان الواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

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