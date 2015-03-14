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ضبط 45 اسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها خارج محافظة أسوان

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ضبط 45 اسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها خارج محافظة أسوان ضبط 45 اسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها خارج محافظة أسوان

ضبط 45 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها

كشف حسام العربى وكيل وزارة بأسوان عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 45 أسطوانة بوتاجاز معبأة حاول قائدها تهريب هذه الاسطوانات من مدينة إدفو لخارج حدود المحافظة لبيعها في السوق السوداء، وقد تم تحرير محضر بالواقعة ، وتحويل السائق إلي النيابة العامة بموجب محضر رقم 2401 لسنة 2015 جنح إدفو.

وأكد حسام العربي  قيام محافظ أسوان بتكثيف الاتصالات بمسؤولي وزارة التموين لضخ كميات إضافية من المواد البترولية والتي وصلت إلي 110 % من حصة اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمحافظة لتوزيعها علي المستهلكين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وهو الذي يواجه بكل حزم وردع في حالة ضبط أي مخالفات.

وأشار وكيل وزارة التموين إلي أنه في نفس الوقت حدثت انفراجة كبيرة في توافر المواد البترولية داخل محطات الوقود وهو الذي ساهم في منع تكدس السيارات والمركبات أمامها إذ تم ضخ 748 طن من السولار ، بجانب 222 طن من بنزين 92 ، علاوة علي 183 طن من بنزين 80 وزعت بالكامل علي 62 محطة وقود منتشرة في جميع أنحاء المحافظة .

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