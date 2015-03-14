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إسرائيل تعتزم بناء «سياج حدودى» مع الأردن

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إسرائيل تعتزم بناء «سياج حدودى» مع الأردن إسرائيل تعتزم بناء «سياج حدودى» مع الأردن

 

تستعد إسرائيل لإقامة سياج على طول الحدود مع الأردن وذلك لحماية المطار الدولي الجديد الذي تريد إقامته.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال: “نصح مسؤولون عسكريون ببناء حاجز أمني لحماية مطار “تيمنا”.

وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يمكنها تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذا المشروع الذي هو من اختصاص وزارة الحرب.

ونصح مسؤولون أمنيون ببناء حاجز بطول نحو 30 كلم كمرحلة أولى، عند القسم الجنوبي من الحدود مع الأردن لوقف “التسلل” وحماية المطار الدولي الجديد الجاري بناؤه، حسب صحيفة “هأرتس”.

ومن المقرر الانتهاء من بناء المطار الجديد الذي يبعد 200 متر من الحدود مع الأردن، في 2016.

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