وزير الزراعة يعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين على هامش أعمال المؤتمر الاقتصادي

عقد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث التقى بكل من رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونظيره الفيتنامي وسفير فيتنام بالقاهرة، رئيس مجلس ادارة شركة شنيدر، و وزير الاقتصاد وسفير بولندا في جلسات منفصلة.

واستعرض هلال خلال لقاءه ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق له، استراتيجية وزارة الزراعة وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة، في مجال الاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان، حيث تشمل مشروعات زراعية صناعية وكيفية إدخال منظومة التسويق في عمل الوزارة، لافتاً ان خطة الوزارة تشمل مشروعات لاستصلاح الأراضي والانتاج السمكي والحيواني والداجنى، فضلاً عن التصنيع والتسويق الزراعي وتصدير هذه الحاصلات للاستفادة من القيمة المضافة لها.

وأبدى رئيس البنك استعدادهم لدعم مصر الفترة المقبلة، وأن هذا الدعم لن يقتصر على القروض الميسرة ولكن ستشمل منح لدعم التدريب والقدرات الفنية والتقنية للعاملين في قطاع الزراعة المصرية، خاصة وان ان لهم تجارب كبيرة في هذا المجال، كما اشاد بما عرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وخطة الاستثمار المصرية الطموحة، وما تقدمه الحكومة من تذليل للعقبات بإستصدار القوانين الجديدة.

فيما اشاد الوفد الفيتنامي بالعلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدين نيتهم في العمل على زيادة استثماراتهم في مصر خاصة في مجال الزراعة، فضلاً عن زيادة فرص الاستزراع السمكي في توشكى وأسوان نظراً للخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال حيث يبلغ ترتيبهم الثالث على مستوى العالم في انتاج الأسماك.