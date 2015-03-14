رجل يتهم «سيدة فرنسا الأولى» بصفعه على وجهه

قدم رجل فرنسي إلى شرطة المقاطعة 15 في باريس بشكوى يتهم فيها السيدة «فاليري تريويلير» بالاعتداء عليه بالضرب والجرح.

وقال المشتكي حسب موقع «RTL»: إن السيدة الأولى لفرنسا سابقًا قامت بصفعه إثر نقاش حاد بينهما صباح يوم الخميس، بأحد المقاهي الباريسية المعروفة، عندما تجرأ وسألها عن أحوال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد كشفه لشخصيتها.

ولم تقم الشرطة الفرنسية بتأكيد الخبر أو نفيه، لكنه كفيل بإلصاق صورة “المرأة العنيفة” في ذهن الفرنسيين بخصوص الصحافية المعروفة والصديقة السابقة لهولاند، خصوصًا أنه سبق لها الاعتداء على زميلة لها سنة 2014 في حانة مخصصة للمثليين بباريس.