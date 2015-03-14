"دانة غاز" الإماراتية تستثمر 350 مليون دولار فى مصر

قال الرئيس التنفيذى لـ"دانة غاز" اليوم السبت، إن الشركة الإماراتية ستستثمر 350 مليون دولار فى مصر على مدى الثلاثين شهرا المقبلة، وأنها تتوقع تسلم المتأخرات المستحقة لها على الحكومة بنهاية 2016.

وأضاف باتريك أولمان وارد لـ"رويترز" خلال قمة استثمارية بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، أن الاستثمارات تتضمن حفر نحو 40 بئرا جديدة وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة وبناء خطوط أنابيب جديدة وإزالة الاختناقات بمحطة قائمة.

وقال إنه يتوقع أن تدفع مصر المتأخرات البالغة 185 مليون دولار بنهاية 2016 لكنه أضاف أنه فى حالة عدم حدوث ذلك فإن الشركة ستسترد الأموال بنهاية 2018 عن طريق بيع حصة الحكومة من صادرات المكثفات بموجب اتفاق الإنتاج المبرم بين الطرفين.. وتابع: "الآلية ستسمح لنا باسترداد المتأخرات الحالية بمرور الوقت".

واضاف أولمان وارد أن الحكومة دفعت العام الماضى 60 مليون دولار من المتأخرات المستحقة لدانة التى تعتمد على مصر فى أكثر من نصف إنتاجها، وطالب بإصلاحات للحد من عدم الكفاءة بقطاع الطاقة المصرى حيث تتطلب الاكتشافات إقامة مشاريع مشتركة جديدة مما يؤدى إلى هدر فى الطاقات.

>وتابع:"أنا واثق من إمكانية إحداث دمج ما لزيادة كفاءة العملية، الأمر ليس كذلك فى الدول الأخرى ولا فى قطاعات البترول الأخرى".

وأضاف أن دخول شركات النفط والغاز المملوكة للدولة كشركاء فى المشاريع المشتركة وكجهات تنظيمية فى الوقت نفسه غير مفيد.

وقال "عدم وضوح الفارق بين المسؤوليات التنظيمية وعلاقات الشراكة ينطوى على تضارب مصالح جوهرى ويؤدى إلى اختلالات."

وقال أولمان وارد: "عندما ترفع علم الإمارات وتعمل بمصر فإن المرء يحدوه الأمل أن يكون عامل النوايا الحسنة.. مفيدا على صعيد بناء العلاقات وإنجاز المفاوضات والقيام بالاستثمار."

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