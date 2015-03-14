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تفاصيل توقيع 5عقود بين سيتى ستارز وفيرمونت لإنشاء 2750وحدة فندقية بـ3 مدن

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تفاصيل توقيع 5عقود بين سيتى ستارز وفيرمونت لإنشاء 2750وحدة فندقية بـ3 مدن تفاصيل توقيع 5عقود بين سيتى ستارز وفيرمونت لإنشاء 2750وحدة فندقية بـ3 مدن
وقع المهندس حسن الشربتلى نائب رئيس مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بلازا ومجموعة سيتى ستارز العقارية 5 عقود لإدارة الفنادق بين مجموعة سيتى ستارز العقارية وشركة فيرمونت رافلز الدولية للفنادق مع عقود إدارة شقق سكنية "فيرمونت" و"سويس أوتيل" لخدمة فندقية للبيع وفيلات يصل إجمالى عددها إلى 2750 وحدة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وبحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعبد الرحمن الشربتلى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "سيتى ستارز"، وفرانسوا بودان نائب الرئيس لشركة فيرمونت رافلز العالمية فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيان وفرانك نابولسى المدير الإقليمى لشركة فيرمونت رافلز العالمية.

وقال حسن الشربتلي، إن المشروعات الخمسة منها 3 فى شرم الشيخ وواحد فى منطقة "أبوسومة" بالغردقة وواحد بالقاهرة.


>توقيع ٥ عقود لإدارة الفنادق بين "سيتى ستارز" و"فيرمونت رافلز"

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