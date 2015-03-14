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القبض على هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث ثورة يناير

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القبض على هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث ثورة يناير القبض على هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث ثورة يناير
ألقى ضباط مباحث مركز المحلة، القبض على عاطل مقيم بقرية شبرا ملكان هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث ثورة 25 يناير حيث كان يقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد بهاء البطراوى رئيس المباحث بتمكن النقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث المحلة والقوة المرافقة له من ضبط "باسم.ع" 30سنة عاطل هارب من سجن وادى النطرون ليمان 440 فى أحداث ثورة 25 يناير حيث كان يقضة السجن المشدد 10 سنوات فى القضية 38651 جنايات مركز المحلة لسنة 2009 "سرقة بالإكراه".. تحرر المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة.

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