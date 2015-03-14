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ضبط هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة بدمياط

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ضبط هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة بدمياط ضبط هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة بدمياط
تمكنت حملة لتنفيذ الأحكام من ضبط "أمير .ا .ح" مقيم بناحية السيالة دائرة مركز دمياط - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم غيابى صادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية 5262 جنايات مركز دمياط، لسنة 2014 المقيدة برقم كلى 231 لسنة 2014 حصر رقم 134 لسنة 2015 "مخدرات" وضبط المحكوم عليه "مطاوع .ز" - 70 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم بدائرة مركز فارسكور - لتنفيذ 9 أحكام جزئى ومستأنف "تبديد – إيصال أمانة".

كما نفذت الحملة حكم فى جنايــة و204 أحكام حبــس و59 حكما بالغرامــة و68 حكم مخالفـة.
> وضبطت 39 محكوما عليه.

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