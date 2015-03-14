ضبط هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة بدمياط

تمكنت حملة لتنفيذ الأحكام من ضبط "أمير .ا .ح" مقيم بناحية السيالة دائرة مركز دمياط - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم غيابى صادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية 5262 جنايات مركز دمياط، لسنة 2014 المقيدة برقم كلى 231 لسنة 2014 حصر رقم 134 لسنة 2015 "مخدرات" وضبط المحكوم عليه "مطاوع .ز" - 70 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم بدائرة مركز فارسكور - لتنفيذ 9 أحكام جزئى ومستأنف "تبديد – إيصال أمانة".

كما نفذت الحملة حكم فى جنايــة و204 أحكام حبــس و59 حكما بالغرامــة و68 حكم مخالفـة.

> وضبطت 39 محكوما عليه.