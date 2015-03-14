ضبط 8 أسلحة نارية و7 كيلو بانجو بحوزة 9 مطلوبين أمنيًا بالأقصر

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر من ضبط 8 أسلحة نارية ونحو 7 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة 9 أشخاص مطلوبين خلال حملة مكبرة بدائرة المركز .

وكان اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من العميد عصام الدسوقي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن ضبط مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط 8 أسلحة نارية عبارة عن 3 بنادق آلية و2 فرد خرطوش محلي الصنع و3 بنادق خرطوش ونحو 7 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة 9 مطلوبين أمنيًا .

حررت المحاضر اللازمة ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .