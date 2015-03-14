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حكومة كردستان تتهم "داعش" باستخدام أسلحة كيماوية

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حكومة كردستان تتهم "داعش" باستخدام أسلحة كيماوية حكومة كردستان تتهم "داعش" باستخدام أسلحة كيماوية
قالت حكومة كردستان إن لديها أدلة على استخدام داعش أسلحة كيماوية فى سيارة مفخخة فى 23 يناير غربى الموصل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل اليوم السبت.

وعلى جانب آخر أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، أن تنظيم داعش اختطف 11 جنديا عراقيا فى هجوم شنه على أحد المواقع العراقية جنوب غرب سامراء 110كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن تنظيم داعش شن اليوم هجوما على نقطة متقدمة لحماية الطريق الرئيس الذى يربط الفلوجة بسامراء فى منطقة المثنى 20كم جنوب غرب سامراء واستطاع اختطاف 11 جنديا من اللواء 26 جيش بأسلحتهم .

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