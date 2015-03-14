وزير أردنى: نحتاج لـ2.9 مليار دولار لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين

أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد نجيب فاخورى اليوم السبت السفيرة الأمريكية فى عمان أليس ويلز خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015، والتى تعنى بتحديد أولويات الدعم الخارجى للمملكة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين ودعم الخزينة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية ، قال فاخورى إنه تم حصر ما يحتاجه الأردن خلال العام 2015 بحوالى 9ر2 مليار دولار أمريكى حيث تم تغطية حوالى 5.5 % فقط من هذه الاحتياجات أى ما يعادل 165.9 مليون دولار منذ بداية العام.

وتطرق اللقاء إلى ملف المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن للعام الحالى بما فيها المنحة النقدية وضمانات القروض والمشاريع التنموية التى تنفذ فى المملكة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، كما تم استعراض تداعيات الأوضاع فى سوريا وانعكاساتها الإنسانية على الأردن الذى يتحمل أعباء كبيرة تفوق طاقته نظرا لمحدودية موارده.

وأعرب فاخورى عن تقدير الأردن للولايات المتحدة على الدعم المتواصل الذى يعكس المستوى المتقدم الذى وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التى تحكمها والجهود التى يبذلها الملك عبدالله الثانى لتمكين وتوطيد التعاون مع واشنطن .. مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم من الولايات المتحدة لدعم جهود الحكومة الأردنية فى مواجهة الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين.

بدورها، أشارت السفيرة الأمريكية إلى التزام الولايات المتحدة بالوقوف دائما إلى جانب الأردن والاستمرار فى تقديم كل ما من شأنه دعم الجهود التنموية التى تبذلها الحكومة الأردنية.

ونوهت بتوقيع مذكرة تفاهم مؤخرا بين الطرفين لتقديم مساعدات أمريكية للأردن خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة مليار دولار أمريكى .. مؤكدة على استعداد الحكومة الأمريكية للمساعدة فى تنفيذ رؤية الأردن 2025 ومواجهة العبء الكبير الذى يتحمله الأردن نتيجة استقباله أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم وللمجتمعات المضيفة.

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