حكومة كردستان: تنظيم "داعش" استخدم الكلور كسلاح فى العراق

قالت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل فى شمال العراق اليوم السبت إن لديها أدلة على أن تنظيم "داعش" استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوى ضد قوات البشمركة الكردية.

وقال المجلس الأمنى للمنطقة الكردية فى بيان حصلت عليه رويترز إن تحليلا لعينات من التربة والملابس من تفجير انتحارى بسيارة ملغومة فى يناير كانون الثانى نفذه التنظيم فى شمال العراق أظهر أن "العينات تحتوى على مستويات من الكلور مما يشير إلى استخدام هذه المادة كسلاح."

والكلور مادة محظورة تسبب الاختناق ويعود استخدامها كسلاح كيماوى إلى الحرب العالمية الأولى، ولم يتسن التحقق من هذه الانباء من مصدر مستقل.

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