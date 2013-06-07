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خطيب مسجد بالأقصر يطالب مرسي بالاعتذار للشعب عن تراجع السياحة وانقطاع الكهرباء

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خطيب مسجد بالأقصر يطالب مرسي بالاعتذار للشعب عن تراجع السياحة وانقطاع الكهرباء خطيب مسجد بالأقصر يطالب مرسي بالاعتذار للشعب عن تراجع السياحة وانقطاع الكهرباء
الشيخ علاء مفتاح: غالبية الشعب يشعر بالإحباط بسبب "عشوائية" إدارة البلاد

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 27 دقيقة

طالب الشيخ علاء مفتاح، خطيب مسجد الكلالسة بشمال الأقصر، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن يعتذر للشعب المصري عن الانقطاع المتكرر للكهرباء، وتراجع صناعة السياحة التي هي المصدر الرئيسي لمصر وأبناء الأقصر.

وناشد مفتاح، خلال خطبة الجمعة، اليوم، مؤسسة الرئاسة بأن تدرك ، لأن مصر تضيع وتذهب إلى الهاوية، بسبب حالة التخبط الشديد في اتخاذ القرارات.

وأشار مفتاح إلى أن غالبية الشعب المصري يشعر بالإحباط واليأس، بسبب إدارة شؤون البلاد بطريقة عشوائية.

كما انتقد مفتاح طريقة عمل المعارضة في مصر، وتعجب من شماتتهم من المشاكل الراهنة، وطالبهم بأن يقدموا حلولا لا أن يشمتوا، وإلا يدعوا دور البطولة في وقت تضيع فيه مصر أمام أعين الجميع.

وأضاف إمام المسجد أنه من المحزن أن تجد الكثير من أبناء الشعب المصري لديه الحماس في أن يخرجوا 30 يونيه ضد مرسي برغم أن منهم من كان يؤيده وانتخبه لكن السياسيات المتخبطة أفقدتهم الثقة فيه.

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