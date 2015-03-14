السلطات التركية تتهم فتاة بتشكيل تنظيم إرهابي على تويتر لانتقادها أردوغان

أطلقت النيابة العامة سراح المواطنة التركية سَراب كاراباي التي ألقي القبض عليها في بلدة فتحيّة بمدينة موغلا غرب تركيا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”.

لكن محاميها لم يعثر عليها بعد يوم واحد من الإفراج عنها لأن شرطة إسطنبول جاءت إلى فتحيّة وألقت القبض عليها مرة أخرى.

وأفادت الأنباء بأن الفتاة تم التحقيق معها أمس في إسطنبول، إلا أن التهمة الموجهة إليها كانت لافتة وباعثة على القلق والسخرية معاً، وهي تأسيس تنظيم إرهابي عبر تويتر!

وبحسب المعلومات الواردة من شرطة إسطنبول؛ تم القبض على 3 أشخاص من بينهم سَراب كاراباي بتهمة نشر رسائل تتضمن إساءات لكل من رئيس الجمهورية أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داودأوغلو ورئيس المخابرات خاقان فيدان ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي نَجدت أوزال.

وكان تم فتح تحقيقات ضد 84 شخصًا بتهمة إساءة وإهانة أردوغان اعتبارا من نهاية شهر فبراير الماضي. واللافت أن هناك أطفالاً أعمارهم 13 سنة ضمن المعتقلين بدعوى الإساءة لأردوغان وأعضاء حكومة حزب العدالىة والتنمية.