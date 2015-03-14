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ارتفاع أسعار ألبان الحمير بتركيا إلى 100 ليرة لاستخدامها فى علاج السرطان

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ارتفاع أسعار ألبان الحمير بتركيا إلى 100 ليرة لاستخدامها فى علاج السرطان ارتفاع أسعار ألبان الحمير بتركيا إلى 100 ليرة لاستخدامها فى علاج السرطان

 

وصلت ألبان الحمير في بلدة تيريه التابعة لمدينة إزمير المطلة على بحر إيجه غرب تركيا إلى أرقام خيالية غير مسبوقة مسجلة 100 ليرة تركية (40 دولارا أمريكيا تقريبا للتر الواحد) ماتسببت أيضًا في رفع أسعار الحمير في المدينة.

وتسبب مشروع مزرعة الحمير الذي أنشأه ثلاثة من المستثمرين لإنتاج ألبان الحمير، المعروفة بنفعها لأمراض السرطان، الربو، الكبد الوبائي والالتهاب الرئوي في البلدة في ارتفاع أسعار الحمير على مستوى المدينة.

ولجأ المستثمرون الثلاثة لشراء عدد من ذكور الحمير وإناثها من مدينة شانلي أورفا الواقعة جنوب البلاد، والتي تبعد عن مدينة إزمير مئات الكيلومترات بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الحمير في المدينة. ومن المخطط أن يتم توسيع المشروع المقام على مساحة 24 فدانا لإنتاج ألبان الحمير، الذي بدأ بـ 8 حمير فقط خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عائلة فرحات ونيشيه كاراكولاك التي تعيش بصحبة طفليها في مزرعة الحمير بالمدينة أن لتر لبن الحمير يباع بمائة ليرة تركية، قائلة: “لقد عملنا في أحد مزارع الحمير بمدينة إسطنبول لمدة 7 أشهر.

ثم توصلنا لاتفاق مع شركائنا وقمنا بتأسيس مزرعتنا في بلدة تيريه بإزمير. وبدأنا المشروع بـ8 حمير فقط، ومن المخطط أن نزيد العدد ليصبح 17. بالإضافة إلى 30 حمارا جديدا قادمين من مدينة شانلي أورفا. فكلما زاد انتشار الماكينات في المجال الزراعي كلما قلت أعداد الحمير. ونجري عمليات البحث للعثور عن الحمار الذي تتوافر فيه المواصفات التي نحددها لينضم إلى مزعتنا. وتبدأ أسعار الحمير الجيدة من 300 ليرة تركية وحتى 2500 ليرة تركية”.

وأوضح فرحات كاراكولاك أن القطاع مازال منفتحا على المزيد من التطور والتقدم، قائلا: ” نحفظ اللبن الذي نحلبه من الحمير مرتين يوميا صباحا ومساء، داخل عبوات زجاجية في مكان بارد ويمر بعدد من الاختبارات المعملية والتحاليل. ويزيد الطلب على لبن الحمير نظرا لنفعه لعدد كبير من الأمراض. ونقوم بوضع الطلبات في القائمة بالترتيب ونقوم بتوصيل الطلبات للأماكن البعيدة باستخدام الشحن بالبريد”.

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